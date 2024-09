Diga Vanoi Avs chiama tre ministri | scongiurare impatto dannoso

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 17 settembre 2024) Interpellanza Zanella: Dibattito consenta di studiare alternative Venezia – Il Governo scenda in campo sul progetto delladel. Dica, ad esempio, se sono state depositate richieste di valutazione diambientale statale per la progettazione dell’invaso; e se il progetto -finanziato in parte con fondi del Pnrr- rispetti il principio “Do No Significant Harm“, secondo cui gli interventi Pnrr non devono arrecare alcun danno significativo all’ambiente. E’ la richiesta rivolta a tre(dell’Ambiente, delle Infrastrutture, dell’Agricoltura), dalla deputata di Avs, Luana Zanella, con una interpellanza depositata ieri alla Camera (e visionata dalla ‘Dire’) in cui si ricostruisce l’iter del progetto e si segnalano le preoccupazioni per il suo