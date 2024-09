Con Leonardo investimenti nel Regno Unito per oltre mezzo miliardo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 17 settembre 2024) A valle dell’incontro di ieri tra il premier Keir Starmer e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal governo britannico è stato reso noto che l’italianainvestirà a breve termine nel435 milioni di sterline (574 milioni di euro) per effettuare aggiornamenti alla linea di produzione degli elicotteri negli stabilimenti di Yeovil, la sede storica dell’industria aeronautica inglese, sede di Westland dal 1915, azienda acquisita da Finmeccanica nel 2000 con la fusione tra Agusta e Gkn Westland Helicopters). Il denaro servirà anche per implementare laboratori di alta tecnologia, per applicazioni laser, di radiofrequenza e di fisica quantistica.