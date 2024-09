Champions Milan sconfitto 1-3 a San Siro Pulisic illude poi è grande Liverpool

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024)o, 17 settembre 2024 – Una illusione il gol didopo tre minuti. Ilnon decolla inLeague e viene subito fermato dalper uno a tre, con una rimonta firmata da due imperiosi stacchi aerei di Konate e Van Dijk e da un gol in contropiede di Szoboszlai nella ripresa. I rossoneri avevano approcciato bene la gara, ma la fiamma è durata una ventina di minuti prima che gli inglesi prendessero in mano la contesa grazie alla loro qualità e al loro ritmo. L’ondata ha abbattuto le mura rossonere già nel primo tempo, uno-due mortifero dei due centrali difensivi, per poi chiudere i conti come le grandi squadre nel secondo tempo. Dalpoche cose dall’attacco, soprattutto da Leao, ben limitato, e in più si registra l’ennesimo infortunio di Maignan che ha lasciato il posto al giovane 2005 Torriani.