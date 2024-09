Calciomercato com – Champions League Juventus-PSV LIVE|Primapagina | Calciomercato com

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 17 settembre 2024) 2024-09-17 18:35:00 Arrivano conferme: IL TABELLINO-PSV 0-0MARCATORI:FORMAZIONI:(4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta. PSV (4-3-3): Drommel; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Til, Schouten, Veerman; Bakayoko, L. De Jong, Tillman. All. Bosz. ARBITRO: Alejandro Hernandez (ESP)AMMONITI:ESPULSI:NOTE:I GOLAZIONI SALIENTIQuesta pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissioneSegui– PSV in diretta su NOWGUARDA SU NOW Latorna ine fa il suo esordio nel nuovo formato della competizione: all’Allianz Stadium di Torino arriva il PSV Eindhoven.