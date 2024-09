Braccio di ferro sulle doppiette Delibera a tempi record per ripartire

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024)per provare a tamponare il caos caccia, ed il malumore tra i cacciatori, dopo che il Tar ha accolto il ricorso delle associazioni animaliste, facendo slittare al 2 ottobre l’apertura della stagione per l’avifauna. Accogliendo le richieste di Federcaccia Lombardia, la giunta ha adottato unacon cui, in conformità al parere dell’Ispra, autorizza per il mese di settembre 2024, da mercoledì 18, la caccia da appostamento (fisso e temporaneo) a colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, merlo. Rimangono invariate le disposizioni di calendario non sospese dal decreto del presidente del Tar Milano relative alla caccia a lepre, coniglio selvatico, minilepre e volpe e all’addestramento cani.