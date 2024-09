Biagi Potevo fare di più ma il morale è alto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Fra i protagonisti del successo per 3-0 di domenica al ‘Macrelli’ di San Mauro Pascoli, Simoneha confermato di essere una delle pedine di peso dello scacchiere di mister Mauro Antonioli. Schierato play basso, il ventisettenne centrocampista aretino ha dettato tempi e modi nella verticalizzazione della manovra, ma non è stato del tutto soddisfatto della propria prestazione: "Ho giocato bene e ho corso tanto, ma, forse, sono andato meglio la domenica precedente contro il Prato. Ringrazio per i complimenti, ma faccio un po’ di autocritica, perché ho sbagliato qualcosa di troppo. Avrei potuto essere più preciso in diversi frangenti. Il fondo del terreno? Sì, quello del ‘Macrelli’ non è il massimo, ma non lo era anche per i nostri avversari. L’importante è aver vinto, peraltro meritatamente e senza patemi.