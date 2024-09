Autunno alle Isole Canarie | i migliori eventi enogastronomici

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 17 settembre 2024) Dolce transizione verso l’inverno l’arcipelago si trasforma in un palcoscenico ricco di sapori diversi anche per i palati più ricercati Frutto della mescolanza culturale su cui si fonda il passato delle, la loro gastronomia è molto più che un viaggio sensoriale: è un viaggio attraverso la storia e i sapori unici che le caratterizzano, con una ricca varietà di piatti tradizionali e vini pregiati. Oltreoriginali prelibatezze del mare (come molluschi, crostacei e varie specie di pesci, tra cui sardine, sgombri e orate) e quelle delle terra (come cereali, orzo e grano, da cui si ricava il gofio, una farina macinata e tostata) nella cucina dellesono stati introdotti nuovi prodotti con l’arrivo dei colonizzatori europei.