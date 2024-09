A scuola anche per Mattia Targa dedicata a Nozzano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Prima campanella ieri mattina per 7.134 alunni e studenti iscritti ai sette istituti comprensivi del comune di Lucca e i 3.800 degli istituti superiori. Un rientro in classe generalizzato con immediati contraccolpi sul traffico cittadino che è tornato nel “menage“di file e rallentamenti a “tenaglia“ lungo tutta la circonvallazione e non solo. L’amministrazione comunale in particolare ha scelto di inaugurare il nuovo anno scolastico allaprimaria di, dove è stata scoperta unache ricordaD’Arrigo, piccolo studente venuto a mancare prematuramente lo scorso febbraio, che viene qui ritratto come il Piccolo Principe della storia di Antoine de Saint-Exupéry.