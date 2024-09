Zazzaroni | Inter una partita si può sbagliare Un solo problema

Leggi tutta la notizia su inter-news

GESTIONE – Ospite su Pressing, Ivannon allarmato sul pari dell'contro il Monza: «La roba della presunzione la vedo vecchia, si può ancheunanel calcio. È capitato questa sera, forse lameno bella delle prime quattro. È andata così, 1-1, non è questione della mancanza di Barella, Calhanoglu, ma Asllani può sicuramente giocare. Ildell'quest'anno è la gestione: Inzaghi cambia relativamente poco, quest'anno è un più obbligato a gestire sulla lunga. Non può giocare sul breve, ma ad otto più trentotto. I cambi Inzaghi li deve fare. Se tu cominci a non sfruttare Taremi, Zielinski anche contro il Monza allora non ci hai capito una mazza».