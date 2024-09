Spezia tutto bloccato per il rinnovo di Bertola | la situazione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024) Dopo la buona prestazione sul campo della Cremonese, losi prepara per la prossima giornata del torneo cadetto contro la Carrarese. Uno dei protagonisti di questa prima parte di stagione è stato il difensore Nicolò, punto di riferimento dello scacchiere di D’Angelo. Il calciatore è in trattativa per ildel contratto: la dirigenza ha proposto al difensore un ingaggio pari a 220mila euro lordi più bonus, contro i 126mila percepiti attualmente. LaSecondo il Secolo XIX la fumata bianca non è ancora arrivata. L’entourage avrebbe fatto slittare la decisione definitiva a fine settembre. L’accordo scadrà nel 2025 e il rischio di una partenza a costo zero è concreta. L'articoloper ildi: laCalcioWeb.