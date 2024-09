Scende l’inflazione ad agosto in Italia | Bolzano la città più cara Campobasso la più virtuosa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 16 settembre 2024) Nel mese diè scesa a +1,1% da +1,3% del mese precedente, soprattutto a causa dell’ampliarsi della flessione dei prezzi dei beni energetici (-6,1% da -4% di luglio). Lo conferma l’Istat. Il rallentamento è dato principalmente dal calo tendenziale degli energetici non regolamentati (da -6% a -8,6%) e dei beni durevoli (da -1,2% a -1,8%). In rallentamento anche i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +0,7% a +0,6%). Andamento analogo per i prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +1,8% a +1,1%).: i dati delleL’Unione nazionale consumatori, sulla base dei dati territoriali resi noti dall’Istat deldi, ha stilato la classifica dellepiù care d’in termini di aumento del costo della vita.