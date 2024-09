Sarà papà per la quarta volta Per il grande attore un altro figlio a 57 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024) Splendida notizia per il, cheper laa 57. La sua fidanzata vip, che ha invece 27, è incinta come confermato da lei stessa sui social. La ragazza, che dunque è più giovane di lui di ben 30, ha annunciato la gravidanza con tre foto postate sul suo profilo Instagram ufficiale. Già evidente il pancione della quasi mamma. L’diventeràper latra pochi mesi. Per lei si tratterà invece del primoin assoluto. La 27enne ha scritto sui social: “Mamma ti aspetta. P.S.: fotografie scattate dalla nonna”. Poi il Daily Mail ha ribadito la notizia, rivelando che lei e il 57enne stanno per diventare genitori, sebbene lui non abbia ancora rilasciato una dichiarazione. Leggi anche: “Sì, sono incinta”.