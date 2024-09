Putin aumenta l’esercito russo fino a 1 5 milioni di soldati Lo zar corre ai ripari per l’emergenza Kursk

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 settembre 2024 - Quando Vladimirè salito al potere l'esercitoaveva circa un milione di effettivi. Negli anni l’Armata è passata a 1,32, con un'impennata seguita alla guerra in Ucraina. Ora per volontà del presidente l'organico delle forze armate russe passerà a circa 1.5di unità., anche vista l'emergenza nel, con l'avanzata delle forze ucraine in territorio, ha firmato un decreto cheil numero degli effettivi in servizio a 2.389.130 persone, di cui 1.500.000e il resto personale amministrativo. epa11598649 People pass a billboard showing a Russian soldier in St. Petersburg, Russia, 11 September 2024. Russian troops on 24 February 2022 entered Ukrainian territory in what Russian Presidentdeclared a 'Special Military Operation', starting an armed conflict.