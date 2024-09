Partina inaugurata la 20esima area verde

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Arezzo, 16 settembre 2024 –Sono stati inaugurati ieri pomeriggio, i lavori di riqualificazione completa dell’diresi possibili grazie a una fruttuosa collaborazione tra amministrazione comunale e Proloco. Il Sindaco Filippo Vagnoli, presente acon un folto gruppo di amministratori, ha commentato: “Il percorso che ha portato alla riqualificazione di questaormai lasciata a se stessa e non utilizzata, rappresenta un esempio importante per tutto il Casentino di come le collaborazioni riescano a creare cose importanti, tangibili, che migliorano la vita delle persone. Si tratta di un intervento di circa 20 mila euro di cui il comune ha investito la metà, mentre l’altra metà è stata investita dalla Proloco.