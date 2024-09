Orban su Open Arms Salvini nostro eroe il patriota più coraggioso d’Europa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 settembre 2024 – Matteocondannato nel processo? “Il”. Lo scrive sui social il premier ungherese Viktor. “Ilpiùpunito per aver fermato l’immigrazione. Coloro che difendono l’Europa vengono costantemente penalizzati. Cosa sta succedendo? Matteoè il!”. Così il primo ministro in un tweet. Venerdì i due leader si vedranno a Budapest a margine del consiglio informale dei ministri dei Trasporti. Il caso sta diventando sempre più internazionale. Anche il ministro degli Esteri magiaro Szijjártó si schiera con il leader della Lega per il quale l’accusa ha chiesto 6 anni di carcere per i reati di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio nel processo. Difesa che si allarga a Donald Trump e al secondo “tentato omicidio” (parole dell’Fbi) dopo il secondo attentato fallito.