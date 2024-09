Oggi la prima campanella Calano gli studenti ma aumentano i disabili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024)lasuonerà nelle 66 scuole statali della nostra provincia, di ogni ordine e grado, che comprende 44 istituti comprensivi, 22 scuole superiori e 2 Cpia (istruzione adulti). Le lezioni iniziano per 61.755che diminuiscono del 1,33%, rispetto lo scorso anno scolastico, di cui 3097 contà (più 5,02%). Nella scuola statale gli alunni sono così distribuiti: 3.070 nell’infanzia, 20.960 nellaria, 14.702 alle medie e 23.023 alle superiori. Gli alunni contà sono così suddivisi: 87 all’infanzia, 1.217 nellaria, 837 nelle medie e 956 alle superiori. Le classi in tutto sono 2.951, di cui 160 nell’infanzia, 1083 nellaria, 673 nelle medie e 1035 nelle superiori. In tutto i docenti sono 7.718, con 5624 unità di posto comune e 1056 di sostegno a cui vanno aggiunti quelli concessi in deroga che sono 1038.