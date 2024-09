Nocera Inferiore arrestato un 60enne | in casa cocaina crack e hashish

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 16 settembre 2024) Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che in data odierna a(SA), i Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale dihannoper “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente” undi Sarno (SA) trovato in possesso, in esito a perquisizione, di circa 8,7 gr. di, 5,5 gr. die 0,6 gr. di, nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Procedendosi nelle forme del rito direttissimo, l’arresto veniva convalidato e l’indagato, su richiesta di questo ufficio, veniva sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune di. Segui ZON.IT su Google News.