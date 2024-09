Neon Inferno annunciato con un Gameplay Trailer

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di lunedì 16 settembre 2024) Quasi ogni giorno vengono annunciati nuovi giochi, oggi è il turno dell’ultima fatica di Zenovia, l’autore di Steel Assault, il quale ha svelato l’arrivo sul mercato nel 2025 su PC Steam, di una nuova avventura run and gun 2D che risponde al nome di, ambientata nella New York del 2055.– Gamerbrain.netcon dettagli eLa New York diè un campo di battaglia suddiviso in cinque differenti aree, sotto il controllo dei sindacati criminali. La lotta per il dominio dei territori è feroce e costante, con la polizia corrotta e la criminalità a piede libero, il caos è inevitabile. Nel corso delle missioni dovrete affrontare nemici di ogni sorta, al fine di riportare l’ordine in una cittadina in rovina, una metropolia in cui il male regna sovrano, e la giustizia è solo un ricordo lontano.