Monza-Inter 1-1 cinque dati statistici che potresti non sapere

(Di lunedì 16 settembre 2024) L’non è andata oltre il pari a, raccogliendo il suo secondo pareggio di fila in trasferta in questo inizio di campionato. Nessun successo per due volte consecutive, dunque, fuori da San Siro. Non accadeva dal 2021.1-1, le curiosità statistiche della partita DUE – Le partite consecutive senza vittoria dell’in trasferta ad inizio campionato. Non accadeva dalla stagione 2020-21, ossia la seconda con Antonio Conte in panchina. In quel caso, i nerazzurri pareggiarono contro la Lazio 1-1 e poi persero il derby (giocato in casa) per 1-2. Quest’anno, invece, l’ha pareggiato prima 2-2 a Genova e ieri aper 1-1. Una curiosità: quell’anno l’vinse lo scudetto. QUARANTA– Le partite senza reti di Joaquin Correa.