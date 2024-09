Milan-Liverpool Morata | Se non ci crediamo non lo farà la gente fuori queste partite fanno la storia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) “Da quando ho firmato pensavo alla partita contro il, ma certo non pensavo sarebbe stata la prima in Champions. La voglia di lavorare è al massimo, come ha detto il mister bisogna rendere soddisfatti i tifosi. Sono lecheladello sport, non vediamo l’ora“. Sonole parole di Alvaro, che parla ai microfoni della conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il. “Non conta come arrivi, la Champions è la Champions. Quello che conta non sono i risultati. In Champions ci sono le migliori d’Europa, non serve dire niente di più. Differenze tra calcio inglese e italiano? L’aspetto fisico. Anni fa dicevano che era più ‘show’ la Premier, ma adesso è cambiato molto il calcio italiano, è molto più attrattivo, ora è più simile alla Premier e la Serie A è più divertente”.