Meteo Roma del 16-09-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 settembre 2024)nel ritrovati l’ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nuvolosità irregolare con precipitazioni emilia-gna e Triveneto al pomeriggio a te se pioggia e temporali sullagna con fenomeni anche intensi instabilità sulle Alpi occidentali con neve a quote di alta montagna in serata e nottata fenomeni che insistono sulle mi bagna variabilità asciutta altrove al centro al mattino maltempo con piogge sparse anche intense sulle regioni adriatiche al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo concedi a tratti coperti in serata ancora maltempo Toscana Umbria Marche Abruzzo nessun cambiamento atteso nel corso delle ore notturne Azzu dal mattino piogge sparse sulle regioni peninsulari variabile sulle isole al pomeriggio ancora precipitazioni tra Campania e Molise Basilicata e Puglia isolati temporali attesi sulla Sardegna in serata ti rinnovano condizioni di ...