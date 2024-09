Meteo in arrivo temporali e forti venti Allerta gialla in 10 regioni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 settembre 2024) Emergenza maltempo sull’Italia, con una vasta perturbazione, attualmente centrata sull’area balcanica, che porterà un graduale inasprimento delle condizioninel nostro Paese. Previste precipitazioni sparse sul territorio, specie settori adriatici, più diffuse e persistenti su Emilia-Romagna e Marche. Inoltre, la formazione di un’aera di bassa pressione sul basso Tirreno genererà una intensificazione deinord-orientali sui settori adriatici centro-settentrionali.Leggi anche: Il malore in volo, poi la tragedia: chi era Gabriella, in viaggio per tornare dalla famiglia Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con lecoinvolteha emesso un avviso di condizionirologiche avverse.