Mara Venier gaffe a Domenica In con Renzo Arbore | errore nel gioco L’ho fatto!

(Di lunedì 16 settembre 2024)15 settembre è iniziata la nuova stagione diIn, il popolare programma di Rai 1 condotto da, giunto alla sua sedicesima edizione con la presentatrice al timone. L’attesa per questa nuova stagione era alta, anche perché potrebbe essere l’ultima condotta dalla. Lo show si presenta con una scenografia completamente rinnovata e diverse novità, tra cui l’introduzione di spazi tematici, chiamati “isole”, che permettono alla conduttrice di spostarsi tra intrattenimento, attualità e varietà in modo dinamico. Una delle novità più attese è il quiz con il pubblico da casa, pensato per ristabilire un contatto diretto tra la conduttrice e i telespettatori. Inoltre, tornano anche le storiche telefonate, conche chiama in diretta gli italiani, creando momenti di intrattenimento e interazione con il pubblico.