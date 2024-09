Mahsa Amini due anni dopo Lo sciopero della fame delle detenute di Evin per ricordarla

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 16 settembre 2024) Per ciò che le è successo ci siamo indignate, ci siamo tagliate qualche ciocca di capelli ma, soprattutto, abbiamo incominciato ad interessarci, giorno per giorno, alle vicende dell’Iran, schierandoci con le sue donne. Sono passati duedalla morte di, 22, che fu arrestata dalla “poliziamoralità” a Teheran il 13 settembre 2022 per aver indossato in modo improprio l’hijab. Che è stata ricoverata in comapoco l’iniziodetenzione. Che è morta, il 16 settembre 2022. Le proteste che seguirono durarono mesi, e non si sono mai del tutto placate. L’incendio appiccato quel giorno non si è ancora spento.