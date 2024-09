La morte non esiste | il caso editoriale che sconfigge il dolore della perdita

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 16 settembre 2024) “Lanon. Quando si muore non si smette di vivere, si cambia mondo. La nostra coscienza è immortale”. Per molti, che si creda o meno in qualcosa di trascendentale, è la speranza. Per un giornalista francese autore di quello che è già considerato un, è certezza. La convinzione alla quale giunge Stéphane Allix nel suo libro “Lanon” trae origine dal devastanteprovocato dalladel fratello. Da quando lainaccettabile gli impose una domanda, anzi la Domanda: dov’è adesso mio fratello? Così ha cominciato un viaggio in quel che si utilizza per cercare di sondare l’inesplorato, quel da cui nessuno è mai tornato.l’aldilà? Se sì, cosa c’è? E chi ci è stato strappato via fisicamente dove va? L’inviato di guerra francese, 56enne, ha esaminato dati scientifici raccolti nel campo delle neuroscienze.