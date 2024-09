La drum’n’bass dei Karma Station è Not in my name

Leggi tutta la notizia su atomheartmagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024)“Not in my” è il titolo del nuovo singolo della formazione romana, in uscita venerdì 13 settembre per Redgoldgreen. Il duo composto da Fabiana Carosi (voce) e Valerio Rodelli (produzioni), torna a meno di un anno dal precedente omonimo EP con un brano dal forte sapore. “Not in my” è un grido di protesta, un urlo che esprime un disagio invisibile e profondo. Un modo di prendere le distanze da un mondo troppo veloce, dove la solitudine può schiacciare le anime più sensibili trascinandole in una vertigine senza fondo. Così le parole di Fabiana scorrono sui beat di Valerio, riportando la memoria sonora a quello scenario tipicamente ’90 che ha fatto da colonna sonora a più di una generazione.