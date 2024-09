Il sindaco di Massalengo si converte al consumo zero di suolo stop a insediamenti che si mangiano i terreni agricoli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024)(Lodi), 16 settembre 2024 – “Logistiche? Nei luoghi giusti e con buone opportunità lavorative per il personale sì, per il resto, tanti problemi a carico dei Comuni”. È in sintesi il pensiero deldiSeverino Serafini, consigliere comunale dal 2004, due volte primo citadino e che ha quindi vissuto l’arrivo delle logistiche, il loro consolidamento sul territorio e le problematiche relative. Nel suo Comune alle porte di Lodi, che oggi conta 4.598 abitanti, ci sono due comparti: il primo, costruito alla fine degli anni ’80 e nella seconda parte degli anni ’90, che divideda Motta Vigana, dove ci sono 3 logistiche; il secondo comparto è nato a metà dei primi anni 2000 in zona Postino (prende il nome da cascina Postino) , trae Borghetto Lodigiano e cade in parte su Villanova del Sillaro (dove c’è il ponte dell’autostrada).