Ieri in Campania | pescatore ritrovato senza vita alla diga di Conza Napoli in testa al campionato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, domenica 15 settembre 2024. Avellino – Adella, sul lato nord della riva delladi, su segnalazione al “112”, i Carabindella Compagnia di S. Angelo dei Lombardi, hanno rinvenuto, all’interno di una tenda, il corpodi un 46enne, di Sturno (AV). (LEGGI QUI) Benevento – Un 44enne è statoferito dPolizia di Stato e dal 118 in Piazza Vari, a Benevento, nel corso della nottata appena trascorsa. Trasportato in ospedale per le cure del caso, le ferite sono state suturate e con ogni probabilità l’uomo sarà dimesso in giornata. La Polizia sta lavorando per ricostruire l’accaduto. (LEGGI QUI) Caserta – Mentre era in corso a Marcianise la notte bianca connessa ai festeggiamenti del Santo Patrono, vendeva la droga da casa, ma è stato sorpreso dai carabine arrestato.