Grande Fratello Lino Giuliano in bilico | l’ex Temptation rompe il silenzio

(Di lunedì 16 settembre 2024) News tv. “”,inil– Stasera, lunedì 16 settembre 2024, inizierà la nuova edizione deled è scoppiata una furiosa polemica. Sembra infatti che il destino disia appeso davvero ad un filo dopo il suo commento omofobo su Instagram nei confronti di Enzo Bambolina. ( dopo le foto) Leggi anche: “Domenica In”, Mara Venier in lacrime: l’annuncio prima del via Leggi anche: Addio a Luca Giurato: il dolore di Mara Venier “”,inilStasera in tv, lunedì 16 settembre su Canale 5 alle 21.30, torna la diciottesima edizione del. Alla conduzione sempre Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nel ruolo di opinioniste e Rebecca Staffelli ancora inviata social.