Five Nights At Freddy’s Into The Pit arriva su console

(Di lunedì 16 settembre 2024) Dopo aver condiviso con voiAtThe Pit: Guida ai finali e come ottenerli, anticipandovi che attualmente il gioco è disponibile solo su PC, vogliamo darvi la bella notizia che è in arrivo anche suat Freddy’ – Gamerbrain.netthe Pit annunciato perMega Cat Studios è lieta di portare la sua nuova e terrificante avventura anche su PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One e Nintendo Switch dal 27 Settembre. A differenza dei precedenti capitoli, questa volta vi troverete di fronte un gioco in pixel art, per gli amanti dei retrogames, nel quale vestite i panni di Oswald, un ragazzo che si troverà ad affrontare i suoi peggiori incubi, dopo aver scoperto all’interno di una pizzeria abbandonata, una insolita fossa di palline.