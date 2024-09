Firenze concerto per violoncello nella Sala del Paradiso del museo dell' Opera del Duomo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024 - La collaborazione fradi Santa Maria del Fiore e Musicus Concentus si rinnova e prosegue alla ricerca di nuove e poetiche sonorità . Giovedì 26 settembre aldeldidel, va in scena la violoncellista danese Caecilie Trier (inizio ore 21.15, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a partire da mercoledì 19 sul sitodel). Un appuntamento speciale che segna il ritorno di “Disconnect code”, storica rassegna dedicata alla musica di artisti sperimentali in grado di misurarsi con ogni genere di influenza sonora. Caecilie Trier, conosciuta come anche come CTM, è una cantante, violoncellista e compositrice con base a Copenaghen, la cui formazione classica è evidente in moltee sue variegate collaborazioni.