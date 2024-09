Fdi | A Meloni ‘non mi occupo di nomine non sono il Richelieu di Fratelli d’Italia’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 set. (Adnkronos) – “Noi siamo un partito strutturato, abbiamo coordinamenti comunali, provinciali, regionali, nazionali. E i dipartimenti. Io nella struttura nazionale seguo il dipartimento delle adesioni e della segreteria politica. Miesclusivamente di partito e non di tutte quelle cose che mivista attribuire in questi giorni sui giornali. Credo sia giusto raccontare le cose come”. Lo dice Arianna, responsabile del tesseramento e della segreteria politica di Fdi, intervistata da ‘L’aria che tira’ su La7. Non è, quindi, ildid’Italia? “Assolutamente no. Le, come sapete, le fa il governo. E anche volendo, non stando al governo non mi compete. Midi quelle chele mie competenze. E’ una ricostruzione esclusivamente giornalistica. Non so proprio come si potrebbe dimostrare il contrario.