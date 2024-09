Esplosione nel centro di Colonia | vasta operazione di polizia in corso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 settembre 2024) Unadiè attualmente inneldi, in Germania, a seguito di un’avvenuta questa mattina poco dopo le 7. L’incidente ha scosso la città, con un’immediata risposta delle forze dell’ordine che hanno isolato l’area interessata. Secondo le prime informazioni rilasciate dalla, l’si sarebbe verificata di fronte a un edificio, ma le cause sono ancora sconosciute. “Abbiamo isolato l’area e sono inindagini”, ha dichiarato la portavoce della, citata dai media tedeschi. Gli abitanti della zona sono stati invitati a evitare l’area per garantire la sicurezza e facilitare il lavoro delle autorità. Al momento non si hanno ulteriori dettagli su eventuali feriti o danni materiali, mentre gli investigatori stanno cercando di determinare l’origine dell’