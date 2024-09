Elon Musk | Nessuno prova a uccidere Biden e Harris

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 16 settembre 2024) In merito al Ttntato omicidio Trump,ha usato parole forti: “”. Con un tweet il Ceo X ha scatenato un vero putiferio social. ”sta cercando di assassinare/Kamala”., numero 1 di X, parla così sul suo social dopo il tentato assassino dell’ex presidente americano Donald Trump. Aggiornamento ore 11.11 A chi gli chiede di “riconsiderare questo post” perché “la situazione sta sfuggendo di mano” e “dobbiamo unirci”, il numero uno Tesla replica: “ha maito a farlo, questo è il punto che sto sottolineando elo farà”.interagisce con diversi utenti dopo il tentato omicidio, condividendo i giudizi di chi ritiene “pazzesca” la situazione. C’è anche spazio per un parziale botta e risposta con Stephen King. Aggiornamento ore 14.30 Lo scrittore, come è noto, è schierato su posizioni anti-Trump.