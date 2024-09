Eccellenza \ Maceratese di piombo nel ritorno all’Helvia Recina | 3-0 al Fano

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ildei biancorossi nella propria rinnovata casa è stato un successo, sotto tutti i punti di vista. Grande tifo sui gradoni, ambiente rinnovato, Gomis, Albanesi e Cognigni a fare da contrasto nettissimo ad unmai pervenuto. “Rata” in testa con Montee Matelica MACERATA, 16 settembre 2024 – Dopo la grande attesa, non ha steccato ladi Matteo Possanzini. Il ‘bentornato’ che l’Helviaaveva organizzato per ildei biancorossi tra le mura amiche è stato contenitore di tante cose. Tutte belle per Cognigni e soci; da dimenticare per quanto riguarda la sponda granata, contestata, tra le cose, dai pochi tifosi che erano accorsi a Macerata per supportare i ragazzi di Aiello. Tanti, infatti, gli striscioni di malcontento rispetto alla società esposti dalla tribuna ospiti del rinnovato Helvia‘Pino Brizi’ .