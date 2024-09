Eccellenza Il Montefano serve la vendetta di corto muso | 1-0 all’Urbino

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 16 settembre 2024) La squadra di Manisera batte gli urbinati dell’ex Mariani con un gol di Rombini nella ripresa: viola in testa alla classifica con Matelica e Maceratese, 16 settembre 2024 – Ilsi vendica dell’Urbino dell’ex Mariani e vola in testa alla classifica. I ragazzi di Manisera, infatti, hanno vinto 1-0 la partita della seconda giornata del campionato di, restando a punteggio pieno insieme ai “cugini” provinciali del Matelica e della Maceratese. Decide il gol del nuovo arrivo Rombini, pupillo di mister Manisera dai tempi della Vigor Castelfidardo, per la gioia dei tifosi montefanesi presenti al “Dell’Immacolata”. La partita C’era voglia di rivalsa contro gli urbinati, specie dopo quella brutta sconfitta per 1-4 in semifinale play-off sul neutro di Recanati nella passata annata. Le due squadre, comunque, si sono affrontate a viso aperto.