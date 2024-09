Due anni dopo la rivolta Donna Vita Libertà in Iran l’impunità regna sovrana

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) In occasione del secondoversario dell’inizio delle proteste in cui persone di ogni parte dell’scesero in piazza per sfidare decenni di oppressione e di discriminazione di genere, Amnesty International ha denunciato che la popolazioneiana continua a subire le devastanti conseguenze della brutale repressione della”, in un contesto di sistematica impunità per i crimini di diritto internazionale. Le forze di sicurezza usarono fucili d’assalto, fucili da caccia caricati con pallini di metallo, candelotti lacrimogeni e manganelli contro persone che stavano prendendo parte alle manifestazioni o semplicemente vi stavano assistendo, uccidendo centinaia di esse – tra cui decine di minorenni – e ferendone in modo permanente un numero ancora maggiore.