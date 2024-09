Dove Nessuno Guarda | la Serie di Pablo Trincia su Elisa Claps in Prima TV su TV8

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 16 settembre 2024) Lunedì 16 settembre, arriva su TV8, per lavolta in chiaro, ". Il caso- La": i quattro episodi che compongono la docuvanno in onda, uno dopo l'altro, a partire dalle ore 21.30.La docu, prodotta da Sky Italia e Sky TG24 e realizzata da Chora Media, è scritta a quattro mani dal protagonistae da Riccardo Spagnoli, che ne ha curato anche la regia. Un’inchiesta giornalistica, pensata sin dall’origine come un continuum fra la forma di racconto del podcast, che ha riportato al centro del dibattito pubblico uno dei casi di cronaca più oscuri del nostro Paese (nel primo mese di lancio sempre al primo posto della classifica Top Podcast di Spotify e ancora oggi fra i primi dieci) e quella del documentario.