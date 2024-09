Dal 23 settembre 2024 #FollowTheMonday

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tornano al Teatro Carcano di Milano gli spettacoli dei, gli appuntamenti culturali del lunedì sera milanese dedicati al pensiero, alla riflessione e al dialogo. Dal 23, 21 incontri offriranno al pubblico una versione moderna e originale dell’antico simposio, creando occasioni per confrontarsi con voci autorevoli del panorama culturale e intellettuale italiano. I, ogni lunedì, trasformano il Teatro Carcano in un luogo di incontro e di confronto, dove la cultura diventa uno strumento per orientarsi nella complessità del presente.