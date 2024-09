Così il Diavolo rivede la luce Spettacolo dopo la falsa partenza Fonseca ritrova i suoi senatori ma la testa è già a Liverpool e Inter

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Cambiando l’ordine degli addendi, il risultato (per ora) cambia. Cambia eccome. Dai due punticini racimolati in tre partite (con sei gol al passivo), al poker rifilato al Venezia senza subire reti (un solo tiro in porta). Dal "basta scuse, ultima chiamata" mostrato a chiare lettere dai tifosi alla squadra all’arrivo allo stadio, ai boati che hanno tagliato l’aria qualche ora più tardi, voce degli oltre 70mila cuori rossoneri. Tra il prima e il, tanto Milan firmatoin versione riveduta e corretta. Loftus-Cheek più basso, Reijnders più alto, ma soprattutto, rispetto all’Olimpico, Theo Hernandez e Leao riportati al centro del villaggio. Capitano e vice, ci hanno messo meno di due minuti per spazzare via l’aria pesante degli ultimi giorni. Il francese ha giocato più palloni di tutti (105), con una ragguardevole percentuale di passaggi riusciti: 96%.