Cos' è successo all' ultima registrazione di Affari Tuoi | Amadeus attacca la Rai

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) "Economicamente sì, ha fatto di tutto":, in conferenza stampa per presentare i suoi nuovi programmi sul canale Nove, ha ammesso che la Rai ha tentato diverse strade per trattenerlo. "Cifre e durata delle due bozze di contratto erano le stesse - ha aggiunto il conduttore -. È venuto a mancare a qualcosa dal punto di vista affettivo dopo 25 anni". Tanta la delusione per l'puntata disu Rai 1: "Non posso negare che all'non c'era nessun dirigente. Mi è dispiaciuto anche per la mia squadra di lavoro. All'epoca qualcuno ci rimase male".ha spiegato che sentiva l'esigenza di cambiare: "Io sono molto felice, vado a sensazioni. Erano cambiate delle persone, è anche questione di rapporto umano. Alla mia età il rapporto umano va di pari passo con tutto il resto. Quel rapporto umano, e non ne faccio una questione politica.