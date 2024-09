Como assistente capo licenziato per droga | respinta la richiesta di reintegrarlo nell’organico del carcere del Bassone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024 – L’uso di sostanze stupefacenti sul luogo di lavoro, in particolare mentre si è in servizio all’interno di una struttura penitenziaria, “integra obiettivamente una condotta grave, implicando anche ripetuti contatti con persone dedite allo spaccio, nei cui confronti l’agente è chiamato all’esterno a reprimere i traffici e all’interno a svolgere un compito non di semplice custodia, ma anche di partecipazione alla rieducazione e al recupero”. Tanto più che l’incremento del mercato degli stupefacenti “costituisce causa di turbativa dell’ordine pubblico e di allarme sociale”.