Bridgerton 4 | al via le riprese della quarta stagione

(Di lunedì 16 settembre 2024)4: al via leNetflix e Shondaland annunciano che sono iniziate ledi. La nuovasi concentrerà sul secondogenito, Benedict(Luke Thompson) e sulla sua ricerca dell’affascinante Dama in Argento, Sophie Baek (Yerin Ha). Al cast principaleserie si aggiungono Katie Leung (Lady Araminta Gun), Michelle Mao (Rosamund Li), Isabella Wei (Posy Li), Emma Naomi (Alice Mondrich) e Hugh Sachs (Brimsley). Nuovi membri del cast di4 Katie Leung (she/her) (The Peripheral) ha il ruolo di Lady Araminta Gun. Due volte sposata e due volte vedova, Araminta ha due figlie che debuttano sul mercato del matrimonio in questae sente la pressione di far sposare almeno una di loro.