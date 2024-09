Brennero | una tedesca e un italiano a caccia del mostro di Bolzano

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 16 settembre 2024) Un noir in piena regola si affaccia questa sera su Rai 1 ed è ambientato nella parte più settentrionale dell’Italia, quella in cui se vuoi ottenere qualche informazione, conviene chiederla in lingua, quattro puntate dirette da Davide Marengo e Giuseppe Bonito per Rai Fiction e Cross Production, porterà i telespettatori alla scoperta del Sud Tirolo, dove unspietato da anni uccide senza pietà e si nasconde con fin troppa facilità.: trama e curiosità Ambientata ai giorni nostri, a, la serie prende spunto dalla notte dei fuochi, quella che negli anni ’60 vide i terroristi tirolesi realizzare una serie di attentati per ottenere la riannessione del Sud Tirolo.