Bologna-Shakthar Donetsk | le probabili formazioni

(Di lunedì 16 settembre 2024) C’è grande attesa per l’esordio dei felsinei nella massima competizione continentale sessant’anni dopo l’ultima apparizione. Saraà la formazione ucraina a misurare le emozioni ma anche le ambizioni dei padroni di casa dopo la storica qualificazione della scorsa stagione.si giocherà mercoledì 18 settembre 2024 alle ore 18.45 presso lo stadio Dall’Ara.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoblù hanno bisogna di una scossa dopo un inizio di campionato molto complicato nella quale sono arrivati tre punti in quattro giornate. Non c’è niente di meglio per la truppa di Italiano di confrontarsi contro una delle squadre più esperte di questa competizione per ritrovare lo smalto dei giorni migliori. Non se la passano bene nemmeno gli ucraini, reduci da tre vittorie e 2 sconfitte che dimostrano poca equilibrio e continuità.