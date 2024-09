Automobilismo | festeggia l’equipaggio formato da Tosi e Del Barba Rally dell’Appennino | la vittoria è reggiana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ritmo serrato, mai un secondo per tirare il fiato, ecco l’essenza del 43°Appennino Reggiano. La sfida proposta da Maremma Corse 2.0, organizzatore dell’evento su mandato dell’Automobile Club Reggio Emilia, ultimo atto della Coppadi zona 6, si è consumato ieri e ha eletto vincitori i reggiani Gianlucae Alessandro Del, alla loro terza gara con la nuova Skoda Fabia RS. Per il driver di Carpineti si tratta della prima firma apposta sul prestigioso albo d’oro della gara ed anche del tris di allori stagionale, dopo quelli del Trofeo Maremma in primavera (ottenuto però con al fianco l’amico Stefano Costi) e a Salsomaggiore a fine luglio (con del).