ATP Hangzhou sorteggiato il tabellone con tre italiani Rune prima testa di serie

(Di lunedì 16 settembre 2024) Luca Nardi, Mattia Bellucci e Luciano Darderi saranno tra i protagonisti del torneo ATP 250 di, che andrà in scena sul cemento della località cinese dal 18 al 25 settembre. Luca Nardi, numero 87 del mondo, se la dovrà vedere per la seconda volta in carriera contro l’ungherese Fabian Marozsan: incontro ostico con il numero 49 del ranking ATP, in palio l’accesso al secondo turno da disputare contro l’australiano Rinky Hijikata o il bosniaco Damir Dzumhur, per poi un potenziale quarto di finale contro lo statunitense Brandon Nakashima (gode di un bye, poi sfiderà uno tra Wu e un qualificato).