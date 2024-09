Amadeus la stoccata a De Martino e alla Rai | rompe il silenzio così

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 16 settembre 2024) Personaggi TV. Occhi puntati su: il conduttore ravennate, dopo l’addioRai è ora pronto per una nuova avventura televisiva su Warner Bros. Discovery sul canale Nove, l’emittente che ha scelto per dare un nuovo corsosua carriera. Le novità, per la Rete, sono tante ma i nomi sono già sentiti. Questa mattina a Milano sono stati presentati i palinsesti e durante l’incontro con i giornalisti Ama ha lanciato una stocca da DeRete di Affari Tuoi. Leggi anche: “La scelta che abbiamo preso”: Angelo Madoniailsu Bruganelli Leggi anche: Aurora Ramazzotti posa in intimo e spiega come non staccare le etichette dai reggiseni I programmi difarà il suo debutto il 22 settembre quando andrà in onda la prima puntata di Chissà chi è, versione di Discovery de I Soliti Ignoti. Non cambia.