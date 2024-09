Alla Procura di Bergamo arriva Maurizio Romanelli una carriera nell’antimafia e al Dipartimento terrorismo di Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024 – Si è ufficialmente insediato questa mattina il nuovotore capo di, che subentra ad Antonio Chiappani, andato in pensione. Il neotore ha parlato di “serietà e impegno, ma soprattutto umanità, qualità che, visto che ci occupiamo della vita di persone, è la precondizione necessaria per un magistrato”. Inoltre, “capacità di ascolto e di saper lavorare insieme” sono perfondamentali per ricoprire un ruolo in magistratura. La cerimonia di insediamento si è tenuta nell'aula della Corte d'assise del tribunale, davanti al collegio presieduto dal presidente del tribunale Cesare de Sapia., nominato all'unanimità dal Consiglio superiore della magistratura a fine luglio, ha parlato “di rifiuto di logiche burocratiche e di apertura al mondo esterno.