Roaming | Un viaggio alla ricerca di chi siamo

(Di domenica 15 settembre 2024) Una vacanza che cambierà tre amiche mettendole difronte ai propri e altrui difetti.è il nuovo fumetto di Jillian e Mariko Tamaki, vincitrici di tre Eisner Award per un’opera profonda e poetica che non lascia indifferente il lettore. Proseguendo la lettura della nostra recensione potete scoprire di più su questo fumetto edito da Bao Publishing.– Jillian Tamaki e Mariko Tamaki; Bao Publishing, connettersi e crescere Per Zoe e Dani è arrivato il momento delle vacanze dello Spring Break e l’occasione di ritrovarsi e visitare New York durante questa pausa del loro primo anno di università. Le due amiche si trovano nella Grande Mela con Dani che si fa accompagnare da Fiona, una sua compagna di corso. Ilviene davvero scombussolato da Fiona, rompendo gli equilibri tra le due amiche del liceo divise dal loro percorso di studi.